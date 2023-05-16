В Новосибирске начали благоустраивать парк имени Кирова

В Новосибирске начался сезон благоустройства парков.

В Ленинском районе Новосибирска начались работы по улучшению парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск». Предполагается провести ряд работ на территории парка, прилегающей к Широкой улице, включая укладку тротуаров, установку ограждений, ремонт здания и малой сцены, а также озеленение.

Виц-мэр Новосибирска Анна Новосибирска поделилась информацией о том, что работы будут осуществляться в рамках благотворительного соглашения между МАУ «Дирекция городских парков» и ООО «Специализированный застройщик «Береговое-Инвест».

«Будут выполнены работы по улучшению территории парка, прилегающей к Широкой улице, включая укладку тротуаров, установку ограждений, ремонт здания и малой сцены, а также озеленение», — подчеркнула Анна Терешкова.

Работы будут выполняться с 15 мая по 15 сентября 2023 года.

Напомним, что в 2022 году был разработан дизайн-проект для территории парка, который предусматривает функциональное планирование территории, дизайн-код, предложения по навигации, павильонам и парковой мебели, архитектурную концепцию, решения по покрытию дорожной и тропиночной сети, дизайн системы освещения и ландшафтной подсветки, а также ландшафтную концепцию, включающую создание тематических садов и установку вазонов и парковых скульптур.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске два парка проверили на доступность для маломобильных граждан.