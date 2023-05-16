В Новосибирске начался суд над семьёй, похитившей 18-летнюю родственницу

В Новосибирске судят семью, похитившую 18-летнюю девушку.

В Новосибирске рассматривается дело о членах семьи, которые похитили свою 18-летнюю родственницу. По версии следствия, они предпринимали это для того, чтобы заставить Варвару отказаться от своей наследственной доли.

Девушку задерживали в течение нескольких дней в доме с двумя этажами. На скамье подсудимых оказались ее мать Наталья, отчим Игорь, дядя Максим и частный детектив, нанятый семьей для наблюдения за девушкой в Новосибирске. Бабушка Варвары, 74-летняя женщина, находится под домашним арестом из-за своего возраста.

Согласно сообщению издания НГС, заседание состоялось 15 мая в Советском районном суде. Родственников обвиняют не только в похищении, но и в вымогательстве, грабеже и разбое.

По версии следствия, мать девушки разработала план похищения в августе 2021 года с целью вымогать долю в квартире от своей дочери. Наталья настаивает на том, что Варвара не нуждалась ни в чем, так как была единственным ребенком в семье.

Летом 2021 года девушка пошла работать в лагерь в качестве вожатой по своей инициативе. После этого она прекратила поддерживать связь. В ходе поисков мать узнала, что дочь не появлялась в «Артеке». Детектив нашел девушку в Новосибирске, где она проживала с женщиной, старшей ее на семь лет.

Обвинение утверждает, что первая попытка похищения не удалась и произошла в октябре 2021 года. Спустя полгода родственники снова приехали в Новосибирск вместе с бабушкой и детективом.

3 марта прошлого года Варвару подстерегли на выходе из медицинского центра на улице Николаева в Академгородке, где студентка работала, а затем якобы избили и насильно увезли в квартиру. 8 марта девушка смогла сбежать. Подозреваемых задержали в Самаре.

Никто из задержанных на первом заседании суда не признал свою вину.