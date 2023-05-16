В Новосибирске обжаловали приговор за взятки основателю похоронного дома «Некрополь»

В суде Новосибирска обжаловали приговор погибшему основателю «Некрополя».

В Новосибирске адвокаты подали апелляцию на приговор, вынесенный Заельцовским районным судом в отношении Сергея Якушина, основателя и владельца компании «Похоронный дом "Некрополь"».

«Мы подали апелляционную жалобу, настаивая на невиновности отца», — сообщил Родион Якушин, сын основателя «Некрополя», агентству «Интерфакс».

Тем не менее, Борис, второй сын усопшего, выступил против обжалования приговора.

Напомним, Сергея Якушина приговорили по обвинению в том, что он якобы ежемесячно с 2011 по 2019 год передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ № 1 Михаилу Козяеву. Общая сумма взяток составила 1,2 миллиона. В апреле Сергея Якушина приговорили к условному сроку в 5 лет, однако из-за его смерти наказание было отменено.