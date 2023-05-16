В Новосибирске омбудсмен Шалабаева нашла переполненные палаты в психбольнице №6

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева побывала в психиатрической больнице №6 после жалобы пациента и нашла некоторые нарушения.

Один из пациентов Новосибирской областной психиатрической больницы № 6 специализированного типа В. пожаловался уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой на нарушение его прав. После этого в медицинское учреждение она отправилась в компании заместителя министра здравоохранения области Ладой Шалыгиной.

Главный врач психбольницы Ирина Королькова пожаловалась на плохое состояние здания, которое было построено ещё в 1968 году. Комиссия проверила лекарственный запас медицинского учреждения, оборудование, комнаты для персонала и прогулочную зону. Жалобы гражданина В. не подтвердились, но ряд нарушений был выявлен.

«Между тем, уполномоченным было отмечено, что палаты с пациентами переполнены, в связи с чем, вопрос о строительстве нового здания психиатрической больницы будет решаться совместно с министерством здравоохранения области, — подвели итог визита в аппарате уполномоченного по правам человека. – В настоящее время в психиатрической больнице находятся 137 пациентов, наполняемость учреждения 140 человек. Укомплектованность младшим медицинским персоналом составляет 80 процентов, врачами 70 процентов. В психиатрической больнице есть штатный терапевт и невролог, некоторые узкие специалисты работают на договорной основе».

Сами врачи к руководству больницы никаких претензий не предъявили. Пациент В., который позвал с ревизией омбудсмена, помещён был в медучреждение по решению суда, но на месте на качество работы персонала или условия содержания не жаловался.

Кстати, это не первая жалоба на психиатрическую больницу: в конце марта блогер Иван Фролов заявил, что в психбольнице №3 незаконно удерживают его знакомую, запрещая ей встречи с адвокатом.