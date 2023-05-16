В Новосибирске произошел массовый взлом аккаунтов в Telegram

Новосибирские бизнесмены сообщили о массовом взломе Telegram-аккаунтов в мае 2023 года.

В Новосибирске в апреле-мае 2023 года было взломано около 100 аккаунтов бизнесменов в телеграмм. Об этом изданию BFM-Новосибирск сообщили представители бизнес-сообщества, столкнувшиеся с "угоном" тг-каналов.

Как рассказала изданию исполнительный директор новосибирского отделения «Опоры России» Наталия Кошелева, она также столкнулась со взломом своего канала. Это произошло, когда она перешла по ссылке для голосования, пришедшей от знакомого.

"Когда я пошла по ссылке, там нужно было авторизоваться, введя номер телефона и указать страну. Когда я это сделала, мой аккаунт оказался в руках мошенников. Это стало понятно, когда люди стали говорить, что получают от меня сообщения, которых я не получала. В том числе и ссылки на голосования", — поделилась Кошелева с изданием.

По такой же схеме лишился доступа в свой телеграмм и управляющий партнёр юридической фирмы «Шумкин и партнёры» Евгений Шумкин. Он кликнул по ссылке для голосования, и вскоре с его номера знакомым посыпались просьбы занять 10-20 тысяч рублей.

Шумкин рассказал, что многие его знакомые восприняли просьбу одолжить денег всерьез и перевели указанную сумму.

"Около 150 тысяч было переведено мошенникам – об этом я узнал, когда через несколько дней знакомые стали писать о том, что я брал в долг на два дня", — поделился собеседник.

Старший преподаватель кафедры САПР СибГУТИ Антон Киселев в беседе с BFM-Новосибирск рассказал, что сейчас мошенники активно используют нейросети для взлома аккаунтов. В частности, они записывают голос владельца тг-канала, чтобы отправлять знакомым жертвы голосовые сообщения.

IT-специалисты считают, что 100%-й гарантии от взлома аккаунта не существует. Однако они рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию. Еще одно правило современной цифровой гигиены — не переходить по ссылкам, даже если они получены от знакомых людей.