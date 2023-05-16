В Новосибирске прокуратура взяла на контроль долгострои на Есенина

Новосибирская прокуратура контролирует исполнение прав дольщиков.
Прокуратура региона активно следит за завершением строительства проблемных домов №12/1 и №67 на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. В эти дома денежные средства вложили 358 человек, сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.
Сегодня руководитель отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры области провел совместную проверку строительных площадок указанных объектов вместе с представителями региональных органов власти и местного самоуправления. Он оценил текущий прогресс строительных работ.
Оба дома находятся на высокой стадии строительной готовности, отметили в прокуратуре.
В ходе встречи с представителями власти обсуждались вопросы, связанные с завершением строительства домов и сроками ввода их в эксплуатацию. Были рассмотрены графики выполнения строительных работ.
Напомним, дольщики «Закаменского» в Новосибирске получили ключи от квартир.