В Новосибирске прокуратура взяла на контроль долгострои на Есенина

Новосибирская прокуратура контролирует исполнение прав дольщиков.

Прокуратура региона активно следит за завершением строительства проблемных домов №12/1 и №67 на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. В эти дома денежные средства вложили 358 человек, сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

Сегодня руководитель отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры области провел совместную проверку строительных площадок указанных объектов вместе с представителями региональных органов власти и местного самоуправления. Он оценил текущий прогресс строительных работ.

Оба дома находятся на высокой стадии строительной готовности, отметили в прокуратуре.

В ходе встречи с представителями власти обсуждались вопросы, связанные с завершением строительства домов и сроками ввода их в эксплуатацию. Были рассмотрены графики выполнения строительных работ.

Напомним, дольщики «Закаменского» в Новосибирске получили ключи от квартир.