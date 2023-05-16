В Новосибирске пытаются спасти котенка с лейкозом

В Новосибирске спасают от смертельного заболевания котенка, которого нашли в заброшенной деревне без названия.

В одной из заброшенных деревень Новосибирской области, от которой даже названия не сохранилось, 14 мая нашли тяжело больного котенка. Об это сообщило издание «МК в Новосибирске» с ссылкой на волонтера Татьяну Палкину. В деревне до сих пор живут несколько пенсионеров, но там нет ни магазинов, ни ветклиники.

Котенка прохожие нашли на улице в очень тяжелом состоянии. Он был очень слаб, а вся спина была в гнойных ранах. До приезда волонтеров за ним присматривала пожилая женщина. Котенка увезли в Новосибирск и благодаря другой зоозащитнице, у которой на передержке оказалась кошка с подходящей группой крови, сделали переливание крови. Сейчас котенок в больнице.

Кличку ему пока не дали. Как только он пойдет на поправку, его перевезут в приют, а затем передадут новым хозяевам.

А пенсионеры, видимо, так и останутся жить в заброшенной деревне без названия.

Напомним, ранее сообщалось, что котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске.