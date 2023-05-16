В Новосибирске снизилась цена на водку и селёдку

Новосибирскстат исследовал изменение цен на продукты питания в регионе.

По данным статистической службы "Новосибирскстат", цены на продукты питания в текущем месяце снизились на 0,2%, в то время как стоимость услуг выросла на 1,3%. Непродовольственные товары также подорожали на 0,2%.

В целом, цены в апреле выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена на свеклу и лимоны увеличилась более чем на 14%, а груши, бананы и репчатый лук подорожали на 7-8%. Также отмечается повышение цен на белокочанную капусту, виноград и свежую зелень.

Цена на цельное пастеризованное молоко выросла на 1,3%, однако свежие помидоры подешевели на 8,2%, в то время как в марте их цена выросла на 26,2%. Копченая колбаса, пельмени, манты и равиоли стали доступнее, их цена снизилась более чем на 5%. Также заметно снижение цен на маргарин, водку и пиво — на 3,8%. Рыбное филе и соленая сельдь теперь стали доступнее для покупателей.

По отдельным товарам можно отметить, что цены на пакетированный чай и гречку также снизились на 9,1% и 6,9% соответственно. Среди непродовольственных товаров стоит отметить повышение цен на стройматериалы, такие как кирпич (6%), тарированный цемент (3,1%) и металлочерепица (3%). Путешествия экономклассом в поездах подорожали на 35,8%, а плацкарт и фирменное купе подешевели на 18,7% и 15,7% соответственно.

Напомним, в Новосибирске в мае на 50% подорожали туры в Турцию.