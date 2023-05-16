В Новосибирске состоится открытие мотосезона

Начало программы запланировано на 20 мая. На открытии прозвучат каверы рока в исполнении Галины Волковой.

Мотоклуб «Ночные волки» был основан в конце 80-х годов на просторах СССР и с тех пор завоевал мировое признание как самый крупный, мощный и независимый клуб с российским лицом и традициями. Это братство мотоциклистов, объединенных общими ценностями и убеждениями, единственным взглядом на мир и бескорыстной дружбой.

В 2023 году мотоклуб «Ночные волки» отметит начало нового мотосезона. Открытие состоится уже 20 мая на парковке «Гигант» по адресу: г. Новосибирск, ул.1-е Мочищенское шоссе, 6. Старт колонны запланирован на 14:23. Все желающие могут присоединиться к мотоколонне и прокатиться вместе с байкерами.