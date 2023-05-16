В Новосибирске установят новые светофоры на двух перекрёстках

Новые светофоры на двух перекрёстках в Новосибирске установят и подключат к ноябрю.

В Новосибирске объявили конкурс на закупку и установку двух светофоров на перекрёстках. На работы готовы выделить 7,6 миллиона рублей. Информацию об этом разместили на сайте Госзакупок.

Заказчик двух новых светофоров — «Городской центр организации дорожного движения». Их установят в Октябрьском районе, на перекрестках улиц Бориса Богаткова — Толстого и улиц Кирова — Грибоедова.

По условиям контракта, подать заявку на участие можно до 23 мая. Уже через день определится победитель, с которым и заключат контракт. Главное условие — приобрести, установить и наладить работу светофоров на обоих перекрёстках исполнитель должен до 15 ноября 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске официальное открытие городских пляжей назначено на 1 июня.