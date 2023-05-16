В Новосибирске вандалы оставили провокационную надпись на ограде православного храма

В Новосибирске вандалы написали «Не убий» на ограде православного храма в честь Святых Новомучеников Российских.

В Новосибирске на ограде храма честь Святых Новомучеников Российских, расположенного на ул. Немировича-Данченко, 120\1, вандалы оставили кроваво-красную надпись: «Не убий». Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили читатели.

Надпись «красуется» там уже несколько дней и до сих пор ее никто не убрал. Горожане не понимают, почему никто не предпринимает мер по приведению ограды храма в надлежащий вид.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском вандалы сожгли могилу участника СВО.