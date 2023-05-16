В Новосибирской области мужчину осудили за убийство 47-летней матери

В Новосибирской области суд вынес приговор 28-летнему жителю Ордынского района, который обвинялся в убийстве матери после застолья.

Ордынский районный суд Новосибирской области признал 28-летнего мужчину виновным в убийстве матери. С учетом мнения государственного обвинителя он приговорен к 13,5 годам лишения свободы. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что убийство было совершено в ноябре 2022 года.

Во время распития спиртного ночью между обвиняемым и его 47-летней матерью произошел конфликт. В тот момент, когда женщина повернулась к сыну спиной, он ударил ее ножом в шею. Жертва скончалась от полученного ранения.

Отбывать наказание сибиряк будет в колонии строгого режима.

В пресс-службе СУ СКР добавили, что в ходе предварительного следствия злоумышленник вину в убийстве признал.

Приговор в законную силу не вступил.