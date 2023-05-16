В Новосибирской области популярность мессенджеров выросла в два раза

В первом квартале 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Telegram лидирует. Рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных пользователей составили специалисты МегаФона.

Рейтинг остался прежним, но потребление трафика заметно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram – жители региона прокачали через него в 2,3 раза больше информации, чем годом раннее. Количество звонков через него увеличилось в два раза: рост составил 53%. Также было зафиксировано, что пользователи в 6 раз чаще скачивали фото и видео, чем загружали информацию. Учитывая эти тенденции в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в Telegram на 40% до 1400 Гбит/с. Аналитиками компании было установлено, что в январе этого года в целом по России абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.

На втором месте рейтинга — WhatsApp, объем передачи данных в нем вырос на 22%, а вот количество звонков заметно сократилось: рост составил всего 3%. Замыкает тройку Viber, где трафик снизился на рекордных 172%, тем не менее 18% пользователей продолжают совершать звонки посредством этого мессенджера.

За три месяца этого года абоненты в общей сложности прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений более 2 млн гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Для сравнения, такой же объем памяти находится на 43 тысячах двухсторонних DVD. Год назад в Новосибирской области прошло через мессенджеры около 1 млн гигабайт.

«Потребление мобильного трафика растет из года в год – пользователи всё больше смотрят видео, общаются, обмениваются фотографиями. Это в том числе связано с увеличением интереса к видео сверхвысокой четкости, а также развитием стандартабеспроводной высокоскоростной передачи данных LTE. Он позволяет за короткое время скачать больший объем информации. МегаФон учитывает эти тенденции, поэтому мы активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру. С начала года проведены работы по строительству и модернизации базовых станций LTE в пяти селах Новосибирской области и Новосибирске, для обеспечения жителей высокоскоростным интернетом», — комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.