В Новосибирской области пройдет около 200 соревнований по управлению БПЛА в рамках интенсива «Архипелаг 2023»﻿

Летом в небо над Новосибирском поднимется тысяча беспилотников.

В Новосибирской области с 28 июля по 7 августа при содействии правительства региона, АСИ, Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонда поддержки проектов НТИ и Университета НТИ, будет проходить проектно-образовательный интенсив «Архипелаг -2023». В этом году он посвящен развитию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в рамках десятидневного курса запланировано пройдет порядка 200 соревнований дронов по пяти направлениям: спортивному, технологическому, популярному, школьному и военно-тактическому. Ожидается, что в небо над Новосибирском поднимется тысяча беспилотников разных видов.

Участие в «Архипелаге-2023» примут более 1500 авиамоделистов, операторов БПЛА, спасателей, представителей технологических кружков, кванториумов, а также более 2000 экспертов, представителей бизнеса, научных и образовательных учреждений, органов власти.

По результатам «Архипелага» планируется учредить «книгу рекордов НТИ в области БАС», в которой будут зафиксированы достижения новой отрасли.

Напомним, «Архипелаг 2023» – мероприятие, направленное на поддержку отечественных технологических и социальных проектов, которые необходимы для развития экономики.

В этом году одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем, в том числе формирование общественного движения в поддержку новой отрасли. Также в рамках интенсива участники обсудят проблемы социального развития, экологии и преобразования городских пространств.

По словам главы региона Андрея Травникова, Новосибирск выбран для проведения «Архипелага» неслучайно.

«В регионе накоплен большой опыт, есть компетенции в области разработки машинного зрения, новых материалов, искусственного интеллекта, авионики и есть все возможности, чтобы предварительно проработать старт большого проекта в части беспилотных авиационных систем, — сказал губернатор. — Для проведения всех направлений интенсива будет задействовано несколько площадок, как в самом городе, так и за его пределами, в том числе инфраструктура Академгородка, ведущих вузов и научных организаций. К примеру, мероприятия биотехнологического направления пройдут на площадках нашего города-спутника Кольцово».

В прошлом году «Архипелаг» проходил в Севастополе. В нем приняли участие представители 128 вузов, которые представили более 1000 стартапов, а также сотни экспертов и лидеров мнений из 83 регионов России.