В Новосибирской области суд рассмотрит дело о телефонном мошенничестве почти на 2 млн рублей

В Новосибирской области мошенники вынудили местного жителя взять кредит на 2 млн рублей.

В Новосибирской области поймали очередных телефонных мошенников, и вскоре они предстанут перед судом. Татарская межрайонная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении этих граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам дела группа мошенников по предварительному сговору обманом похитила почти 2 млн. рублей у одного из жителей Татарска.

Преступление было совершено в январе 2023 года. Мошенники позвонили местному жителю и представились сотрудниками банка. После этого они сообщили, что от имени потерпевшего кто-то пытается взять кредит. В дальнейшем в ходе разговора им удалось убедить горожанина самостоятельно оформить кредит на свое имя, а затем перевести полученные средства на указанный счет с помощью мобильного приложения, что он и сделал.

Преступникам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело будет рассматривать Татарский районный суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске мошенники усилили усилили активность по «продаже горящих туров».