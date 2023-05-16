Время тазиков: в Новосибирске СГК опубликовала график отключения горячей воды в мае 2023

Этот ежегодный период горожане ждут с замиранием сердец. В столице Западной Сибири горячее водоснабжение начали отключать уже в мае текущего года. Ищите свой адрес в списке ниже по тексту, чтобы быть готовыми.

Отопительный сезон в Новосибирске завершен ещё 10 мая, постановление о прекращении подачи тепловой энергии мэром города подписано, гидравлические испытания городских теплосетей стартовали во вторник 16 мая. С чем мы и «поздравляем» жителей и гостей города.

Традиционно Сибирская генерирующая компания согласовывает с мэрией плановый график отключений. Нынешний год не стал исключением и гидравлические испытания городских теплосетей на прочность и плотность начались в строго обозначенные сроки. Проходить они будут в 14 этапов и продлятся вплоть до 18 августа 2023 года.

Список улиц по контурам отключений горячей воды в Новосибирске в 2023 году

· 16-28 мая – зона ТЭЦ-4: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки;

· 18-25 мая – зона ТЭЦ-5: в Октябрьском районе: ул. Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато в Первомайском районе: 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе;

· 19-31 мая – зона ТЭЦ-3: в Кировском районе по ул. Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж/к Матрёшкин двор, Северный проезд;

· в Ленинском районе Станиславский жилмассив, ул. Станиславского, Кирзаводская, ул. Немировича-Данченко четная сторона от ул. Троллейная ул. Сибиряков-Гвардейцев.

Все подробности доступны на официальном сайте СГК.