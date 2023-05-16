Всего полстакана этого средства, и от сорняков на даче не останется даже травинки

Любой опытный дачник или огородник нашей страны скажет вам, что львиную долю времени приходится тратить на изнурительную борьбу с сорняками. Но лишь самые пытливые знатоки нашли способ избавить себя от бесконечной прополки.

Оказывается, существует масса «ленивых» способов борьбы с сорняками на земельном участке – ими щедро делятся участники специализированных форумов и групп в соцсетях. Самые простые, но действенные методы портал «Сиб.фм» собрал и объединил в подборку.

1. Бура (боракс): полстакана этого вещества смешать с небольшим количеством воды до образования консистенции липкой пасты. Предварительно срезать сорняки с поверхности почвы, а затем нанести на их корневища подготовленное средство. Выдержать сутки и вытащить погибшие корни.

2. Сода пищевая: на литр теплой воды и 5 столовых ложек порошка и сразу же полить молодые сорняки (на взрослые не подействует). Если провести обработку утром и вечером в очень жаркий день, то эффект будет заметнее.

3. Столовый уксус борется с сорняками в разных вариациях:

- точечный полив сорняков 9%-ной кислотой;

- обработка многолетних трав с живучими корнями средством из 40%-ого уксуса и воды в пропорции 1:1;

- раствором из 6%-ной кислоту в 1 л воды и опрыскивать бурьян раз в 2-3 дня;

- смешать 5 ст. л. 9%-ого уксуса, 2 ст. л. соли и 1 л кипятка, чтобы получился убойный раствор, устраняющий сорняки с первого применения.

4. Поваренная соль: посыпать садовую плитку и почву на дорожках между грядками (не попадать на культурные растения).

5. Гербицидное мыло: смешать жидкое мыло, 5% или 9% уксус и соль (жидкое мыло можно заменить твердым, измельченным на терке, либо гелем для мытья посуды). В жаркую погоду поливать сорняки.

6. Кипяток: вскипятить воду и залить ею сорную траву (повторять несколько дней подряд). Вместо кипятка подходит горячая вода, оставшаяся после варки яиц — итог будет заметнее.

7. Селитра аммиачная: развести в ведре воды (10 л) 3 кг селитры и опрыскать назойливую траву (абсолютно безопасно для грунта и людей, а остатки вещества проникают глубоко в почву и подпитывают овощные культуры).

Чтобы не допустить повторного появления сорняков на участке, не игнорируйте профилактические мероприятия:

· не оставляйте грунт открытым слишком долго (засейте участок сидератами или покройте мульчой);

· регулярно удаляйте бурьян вокруг территории (семена сорняков не попадут к вам на огород);

· установите капельный полив (обеспечит орошение самих культур, а не сорняков поблизости;

· севооборот: ежегодно садите растения на разных местах (грунт не успеет привыкнуть к системе рассадки и дольше сохранит плодородность);

· при закладке компостной ямы не добавляйте сорную траву с созревшими семенами и корнями.