Начальник участка РЖД из Новосибирской области погиб 9 Мая в зоне СВО

Юрий Куликов из Коченевского района Новосибирской области пал, защищая станицу Кременная.

Печальные вести получили жители Коченевского района Новосибирской области. В боях за станицу Кременная на Донбассе 9 Мая 2023 года погиб житель района Юрий Сергеевич Куликов. Сообщение об этом появилось в группе "Новосибирск скорбит" в ВК.

Юрий сам был родом из Донецкой области. Позже его семья переехала в Коченевский район Новосибирской области, на ст. Лесная поляна. Там Юрий окончил школу, оттуда и был призван в армию. После службы получил профессию железнодорожника в Омском железнодорожном техникуме. Работал в Новосибирской дистанции электроснабжения пути, прошел путь от электромонтера до начальника участка РЖД.

В зону СВО Юрий Куликов отправился добровольно 17 сентября 2022 года и геройски выполнил свой долг. У него остались жена и сын.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким героя.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Новосибирска написала песню в честь участников СВО.