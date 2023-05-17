В зоне СВО погиб боец батальона «Вега» из Новосибирской области Сергей Гордеев

В Новосибирской области похоронили погибшего в зоне СВО бойца «Веги» Сергея Гордеева.
Администрация Искитима сообщила о гибели военнослужащего Сергея Гордеева из батальона «Вега».
Сергей Гордеев — уроженец Искитима. Он родился в 1980 году, окончил школу, учился в железнодорожном техникуме. В 19 он отправился служить в армии, а затем продолжил военную карьеру в рядах спецназа. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне.
В зону СВО он направился в составе батальона «Вега» в звании младшего сержанта и с должностью командира минометного расчета.
Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Точная дата и обстоятельства смерти не уточняются.
Сергея Гордеева похоронили 16 мая 2023 года в Искитиме.