Дадут без всяких заявлений: все россияне получат неожиданную доплату к пенсии

У большинства сегодняшних российских пенсионеров основной стаж выработан ещё в советское время, когда действовало совершенно иное Пенсионное законодательство. Однако, это не помешает им получить законную доплату в условиях обновлённой системы начислений пособия по старости.

Доплата, о которой идёт речь, назначается за советские годы работы и направлена на увеличение размера пенсий всем гражданам, имеющим стаж до 1 января 2002 года. Именно с этого года пенсионное законодательство в нашей стране начало стремительно меняться. На первых порах расчёты стали более запутанными, ведь у большинства сегодняшних пенсионеров основной стаж выработан еще до изменений, то есть до 2002 года.

В этом случае размер пенсии увеличивается на 10% (за факт работы до 2002 года), а при наличии трудового стажа до 1991 года — за каждый год работы начисляется еще по 1%, уверяют эксперты портала «Клерк.ру». По их профессиональному мнению, уже с 2015 года действует новый порядок расчета пенсии, который предусматривает расчёт размера будущей пенсии в зависимости от заработанных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Так, чтобы выйти на пенсию нужно соблюсти требование не только по наличию минимального трудового стажа, но и иметь в наличии определенное количество баллов (к 2025 году — не менее 30 баллов). Если стаж заработан до этого времени, то выводится сумма пенсионного капитала, расчет которого основывается на ранее действовавшем законодательстве.

Конечно, за советский стаж полагается доплата. Для этого с 01.01.2010 года статьёй 30.1 ФЗ №173 было введено такое понятие, как валоризация (переоценка пенсионных прав путем повышения размера расчетного пенсионного капитала за советский стаж). При назначении советской доплаты применяется расчетный пенсионный капитал (РПК), который учитывает стаж и величину заработка по состоянию на 1 января 2002 года, то есть без страховых взносов. Также, за каждый год стажа до 1991 года добавляется 1 процент.

Отметим, что перерасчет производится в беззаявительном порядке. Самостоятельно обращаться в Социальный фонд России нет никакой необходимости.