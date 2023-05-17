Депутат Госдумы предлагает ввести бесплатное обучение в вузах для жен участников СВО

Депутат Госдумы Иван Сухарев подчеркнул, что дети участников СВО уже имеют такое право.

Депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением сделать бесплатным обучение для супруг участников СВО в возрасте до 35 лет включительно по программам бакалавриата и специалитета. Об этом сообщает RT.

В своем обращении депутат подчеркнул, что такую возможность уже имеют дети участников СВО. Однако для лиц, которые состоят в браке с участниками спецоперации, бесплатное обучение не предусмотрено.

Между тем из-за отсутствия супругов, находящихся на военной службе, многие пересматривают связанные с образованием планы из-за необходимости посвящать больше времени детям и бытовым вопросам, добавил он.

Напомним, в Госдуме предложили ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО.