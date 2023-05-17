Доброволец "Дюк" из Новосибирской области сварил уху в зоне СВО

Представители Народного фронта в Новосибирской области передали для добровольцев плитку – это позволило участникам СВО устроить небольшой пикник и сварить уху.

В региональном отделении «Народного фронта» рассказали о дружбе с бойцом по имени «Дюк». Доброволец заходил в организацию перед отправкой в зону СВО, и старого знакомого общественники решили порадовать подарком.

«Мы собрали небольшую помощь для него и его сослуживцев. Так, плитка, на которой готовят ребята, была передана нашим волонтером, подполковником запаса Космических войск ВКС Анатолием», — рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Также в группе общественной организации размещён 30-секундный ролик, на кадрах которого «Дюк» и компания готовит пищу.

«В полевых условиях варим супец с мужиками – уха. Это наш номер люкс, вот такой майский пикничок», — комментируют видео сами участники СВО.

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