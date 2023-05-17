Эксперт назвала истинную причину отказа мужчины от секса с женой

Эксперт Дейдре Сандерс объяснила это тем, что мужчины могут находиться в глубокой депрессии.

Журналист Дейдре Сандерс считает, что мужчина может перестать желать сексуальности связи со своей женой из-за глубокой депрессии, например, после рождения ребенка. Об этом пишет ФАН со ссылкой The Sun.

Как объяснила специалист, это случается из-за стресса и изменения жизни. В этой ситуации давить на партнера попытками привлечь его внимание сексуальным бельем, похудением и прочими методами бессмысленно, так как это усугубит состояние мужчины.

Лучший способ найти решение такой проблемы — сесть, поговорить со своим партнером и выяснить, можете ли вы ему помочь, добавила Сандерс.

Напомним, сексолог развенчала самый главный миф о женском оргазме.