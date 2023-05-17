Хрустальная Уля: в Новосибирске собирают 1,7 млн рублей на операцию девочке с редкой болезнью

Трехлетнюю Ульяну Должикову из Новосибирска называют "хрустальной девочкой": она родилась с редкой генетической болезнью, при которой наблюдается повышенная хрупкость костей.

В Новосибирске собирают средства для лечения трехлетней Ульяны Должиковой. У ребенка диагностирован пятый вид несовершенного остеогенеза, из-за которого кости очень хрупкие и подвержены деформации.

Как пишет «АиФ-Новосибирск», первые переломы у девочки случились еще в четырехмесячном возрасте, во время укрепляющего массажа. Ульяне сразу назначили генетический анализ, который подтвердил наличие опасного заболевания.

Ранее "хрустальная" девочка при материальной поддержке Русфонда прошла курс лечения в Москве, в Центре врождённой патологии GMS. Препарат помог укрепить кости, и Ульяна начала ходить самостоятельно. В том числе, ребенок смог посещать детский сад.

Однако недавно девочка упала и сломала бедро. Для лечения и установки специального телескопического стержня, который будет "расти" вместе с костью, требуется 1,7 миллиона рублей. От необходимой суммы пока собрано только 152 тысяч рублей.