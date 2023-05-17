Из Новосибирского зоопарка выпустили в дикую природу 25 редких птиц

Биологи выпустили в дикую природу Новосибирской области 25 азиатских дикуш и савок.

Биологи из Новосибирского зоопарка и Института систематики и экологии животных СО РАН выпустили в природу 25 редких птиц, азиатских дикуш и савок. Птицы, которые были разведены в экспериментальном хозяйстве зоопарка, выпускают в природу для сохранения их видов. Весной 2023 года были проведены новые выпуски азиатских дикуш и савок.

В Маслянинском районе Новосибирской области было выпущено 9 азиатских дикуш и 16 савок в Карасукском и Баганском районах. Среди них были как половозрелые, так и молодые птицы, и все они были помечены специальными кольцами. В этом году было разрешено выпустить 50 птиц (30 савок и 20 дикуш). Работа по сохранению редких видов птиц продолжается согласно плану.

Каждый выпуск птиц тщательно готовится для их комфорта и успешной адаптации. Например, для дикуш создаются специальные места в лесу с пищей, такими как ягоды и зерновая смесь. Птицы находятся на этих местах некоторое время, а затем разлетаются. Некоторые птицы улетают сразу, в то время как другим требуется больше времени для осмотра окружающей среды и привыкания к ней. Это становится новым этапом их жизни. Дикуша является редким видом, обитающим на Дальнем Востоке, и находится под угрозой исчезновения. Ее численность сокращается, и она занесена в Красную книгу. Создание резервных популяций в Сибири помогает сохранить этот редкий вид.

Популяция савок также сокращается во всем их ареале обитания. Эти маленькие утки пугливы, выбирают пищу с особыми требованиями и чувствительны к малейшим изменениям своей привычной среды. Если не будут приняты решительные меры, этот вид может исчезнуть.

Биологи пытаются сохранить азиатскую дикушу с 1968 года. 300 таких птиц выпустили на волю из экспериментальных хозяйств зоопарков с 2002 году. С 2017 года также начали выпускать обратно в дикую природу савок: уже выпущено 68 уток.