Королева джедаев: Йода стала финалисткой «Главного котика 2023»

Подошла к концу одиннадцатая неделя фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023». Народным голосованием была определена победительница — кошечка по имени Йода.

Кремовая пушистая помощница набрала 760 лайков. Хозяева описывают её как хозяйственную и чистоплотную рукодельницу, которая сможет стать верным компаньоном в любой задаче.

«Йода — неземная, пахнущая солнцем и теплом. Очень любит играть с мухами. С Йошкой любое утро — доброе! Урчалка, тёплая плюша», — пишет хозяин финалистки.

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» участвует уже более полутора тысяч питомцев. Голосование среди финалистов начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.