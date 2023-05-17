Крупный банк подвёл итоги первого квартала

Банки — это одна из самых прибыльных отраслей в мире. Каждый квартал они подводят итоги своей деятельности и сообщают об увеличении достатка. Один из таких банков — «Открытие».

Согласно данным отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), активы банка «Открытие» в первом квартале 2023 года увеличились на 30 млрд рублей до 3,4 трлн рублей. Чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей.

Кредитный портфель банка увеличился на 77 млрд рублей до 2,6 трлн рублей. Портфель кредитов юридических лиц вырос на 11 п.п. до 1,7 трлн рублей, физических лиц — на 2 п.п. до 752 млрд рублей.