Мамонт Самсон из Новосибирска на 2 дня приедет в Санкт-Петербург

Новосибирская область направит скелет мамонта Самсона в Санкт-Петербург для участия в выставке «Окаменевшее время».

Скелет мамонта Самсона из Новосибирска будет представлен на выставке "Окаменевшее время", которая пройдет 25-26 мая в рамках Дней культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается в группе Новосибирского краеведческого музея в "ВК".

Самсон был обнаружен на территории области в 2011 году. Скелет самцы поражает своей величиной. Он достигает 3 метров в высоту и 5,5 метров в длину. При этом Самсон считается самым полным скелетом шерстистого мамонта в мире.

По оценке ученых, Новосибирская область является настоящим «клондайком» с точки зрения искателей останков фауны Ледникового периода. В регионе обнаруживались кости первобытных бизонов, плейстоценовых лошадей и мамонтов.

"В большинстве случаев это обломки, разрозненные останки, которые не представляют особой научной ценности. Совершенно иначе дело обстоит с полными скелетами – когда найдены более 30% костей и череп, принадлежавшие одной особи", — говорится в сообщении музея.

Скелет легендарного Самсона жители Санкт-Петербурга смогут увидеть 25 – 26 мая в Академической капелле (Набережная реки Мойки, 20).