Мэрия Новосибирска назвала самых богатых директоров школ

Все директора школ в Новосибирске отчитались о своих доходах, но больше всех, если учесть тех, кто показал декларацию раньше, по-прежнему, получает экс-депутат горсовета и руководитель гимназии №6 «Горностай» Ирина Путинцева.

Бывший депутат горсовета Новосибирска Ирина Путинцева последние годы сохраняет звание самого высокооплачиваемого директора школы. В этом году у директора гимназии № 6 «Горностай» среднемесячный заработок составил 183,1 тысячи рублей. Свой доход экс-депутат увеличила на 40 тысяч рублей. Декларация Ирины Путинцевой появилась одной из первых.

На второй строчке самых оплачиваемых педагогов — директор гимназии №1 Виктор Косьяненко. Его зарплата как раз осталась на уровне прошлогодней Путинцевой – 146 тысяч рублей. При этом своей школой он руководит более 34 лет, а в сфере образования работает – 60.

На третьем месте – директор лицея №22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева. Она получает около 145 тысяч рублей в месяц. Кроме того, учитель русского и литературы возглавляет «Союз православных педагогов Новосибирской области».

Сейчас этот список значительно расширился. Свои декларации представили директора других школ – например, Ленинского и Кировского районов. Кстати, согласно новым декларациям, самый богатый руководитель образовательного учреждения из школы №217 Кировского района – директор школы №217 Елена Третьякова получает зарплату в 132,5 тысячи рублей.

В Ленинском районе Новосибирска больше всех получает директор классической гимназии № 17 Нина Кляшторная — порядка 123 тысяч рублей в месяц. Но это и не удивительно: у педагога почти 20 лет стажу и награда «Заслуженный учитель России».