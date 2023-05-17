Новосибирский ХК «Сибирь» повысил зарплату защитнику Тревору Мерфи до 60 млн рублей за сезон

ХК «Сибирь» поднял зарплату канадскому защитнику Тревору Мерфи до 60 млн рублей.

27-летний защитник хоккейного клуба «Сибирь» Тревор Мерфи остался в составе команды еще на два года. Сотрудничество продлили на новых условиях: теперь спортсмен будет получать 60 миллионов рублей за сезон. Об этом сообщает издание «Спортэкспресс».

60 миллионов рублей за сезон — это на 50% больше, чем по условиям предыдущего контракта.

Клуб решил сохранить легионера из-за его эффективности. Так, за сезон КХЛ 2022/23 он провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 46 очков (10+36). В плей-офф он за 5 матчей набрал 4 очка (2+2).

Ранее «Сибирь» назначил новым тренером клуба Дэвида Семеновича Немировски. 46-летний канадец 14 лет играл за клубы в Европе, Северной Америке, России, Беларуси и Казахстане, а затем 7 лет занимал должность тренера. По его словам, «Сибирь» в следующем сезоне будет играть агрессивно и в позиции атакующего.