Новосибирский Реабилитационный сертификат для участников СВО — в числе лучших региональных практик

Лучшие региональные практики поддержки бойцов СВО и их семей изучили на федеральном уровне. Созданная по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа по вопросам СВО проанализировала каждую региональную меру, оценила её востребованность, охват и возможность внедрения во всех регионах Российской Федерации.

Губернатор Андрей Травников во время заседания рабочей группы, которое провёл первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, поделился региональным опытом создания в регионе такого механизма поддержки как Реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение. Разработанный, созданный и внедрённый всего за два месяца он быстро доказал свою востребованность и эффективность.

В сертификат входят социально-медицинская реабилитация на базе реабилитационных центров в течение 14-дневного стационара, социальное обслуживание, прокат средств реабилитации; дополнительное обучение и переобучение по 34 образовательным программам (перечень будет расширяться) и помощь в трудоустройстве. Кроме того, с помощью сертификата военные смогут посетить культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Набор услуг не статичен, он постоянно расширяется, дополняется, в том числе, с учётом пожеланий самих бойцов. В частности, в апреле в Реабилитационный сертификат было добавлено зубопротезирование. За время действия — с 1 марта этого года — заявления приняты от 119 участников СВО, 88 человек уже прошли или участвуют в реабилитации.

«Мы распространили эту программу на все категории участников СВО, в том числе и на добровольцев, и на бойцов ЧВК. Причём не только на тех, кто уже уволился по ранению, но и на тех, кто намерен продолжить службу по контракту. Многие проходят медицинскую реабилитацию, восстанавливаются и возвращаются в строй, к своим боевым товарищам», — уточнил глава Новосибирской области.

Большое количество участников задействовано в реализации данного проекта. Например, социально-медицинской реабилитацией занимаются одна государственная и четыре частных организаций. У них есть медицинская лицензия на право проводить реабилитацию, необходимое оборудование.

«Готовы поделиться с коллегами теми документами, которые мы разработали для того, чтобы этот проект запустить», — заявил Андрей Травников.

Также глава Новосибирской области подчеркнул, что поддерживает создание единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Он напомнил, что при формировании своего набора мероприятий наш регион использовал опыт всех российских субъектов: внедрены социальные паспорта, развернута сеть центров психологической помощи, организованы единовременные выплаты всем категориям участников, и ежеквартальные доплаты бойцам именных подразделений, есть льготы по ЖКХ, детским садам, и питанию школьников.

Первый зампред Совета Федерации ФС РФ поблагодарил Губернатора Новосибирской области за личную вовлечённость в организацию работы по поддержке участников СВО и членов их семей.

Как заявил Андрей Турчак, при подготовке к заседанию вместе с Координационным центром Правительства были проанализированы все региональные меры. Кроме того, комиссия оценила их востребованность, охват и возможность внедрения во всех регионах РФ. «Итогом этой работы стала подготовка перечня из 20 мер, который мы предлагаем утвердить в качестве единого федерального стандарта оказания мер поддержки участников СВО и членам их семей», — добавил Турчак.

Также рабочая группа предложила масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО.

Напоминаем, что подать заявления на предоставление реабилитационного сертификата можно лично в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, администрациях муниципалитетов, МФЦ. Доступна электронная форма заявления на портале «Мои Документы».