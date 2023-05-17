По поручению Губернатора Андрея Травникова новосибирским инноваторам помогут осуществить трансфер технологий

Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области объявлен прием заявок от инновационных компаний для участия в конкурсе на предоставление субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. В 2023 году решением главы региона Андрея Травникова объем средств на предоставление субсидий победителям конкурса увеличен до 170 миллионов рублей.

По словам министра науки и инновационной политики региона Вадима Васильева, конкурс на на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий в Новосибирской области показало положительную динамику. Он также отметил, что это одна из наиболее востребованных мер поддержки в сфере инноваций.

«В 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. Анализ деятельности предприятий — получателей субсидий, проведенный в 2022 году, показал рост налоговых отчислений компаний в консолидированный бюджет Новосибирской области примерно в 1,8 раза, что свидетельствует о положительной динамике их развития», — подчеркнул Вадим Васильев.

Приём заявок ведется от юридических лиц для участия в конкурсе на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, её сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. Для компаний-участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня (СиббиоНОЦ) объём субсидий может достигать до десяти миллионов рублей. Это позволит инновационным компаниям реализовывать капиталоёмкие и высокоэффективные, прибыльные проекты.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте миннауки региона.