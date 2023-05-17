Президент России Путин поручил губернатору Новосибирской области уделить внимание социальным вопросам

Владимир Путин обратил внимание на нехватку мест в детских садах и недостаток бригад скорой помощи в Новосибирской области.

Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие Новосибирской области. Он отметил, что нужно продолжать работу над социальными вопросами, такими как недостаток мест в детских садах и школах, а также недостаток бригад скорой помощи. Во вторник он провел видеоконференцию с губернатором региона Андреем Травниковым.

После прослушивания доклада Путин поблагодарил губернатора за внимание к проблеме аварийного жилья. Он отметил, что доля аварийного жилья в Новосибирской области является одной из самых низких в стране благодаря усилиям губернатора и его команды.

Президент отметил положительное развитие в области медицины и образования, однако обратил внимание на то, что все еще существует недостаток мест в школах и детских садах. Он попросил губернатора не уменьшать усилия по решению этой проблемы. Также он отметил дефицит бригад скорой помощи и подчеркнул необходимость улучшить эту ситуацию, включая недостаток медицинского персонала и транспорта.

Путин отметил, что в Новосибирской области проводится эффективная финансовая политика, о чем свидетельствует профицит бюджета региона в 7 миллиардов рублей в 2022 году. Он пожелал успехов в решении социальных задач и заверил губернатора, что все письменные обращения будут рассмотрены и переданы в правительство.

Также на встрече президент поинтересовался развитием территорий опережающего социально-экономического развития, аэропорта Толмачево и Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в наукограде Кольцово.