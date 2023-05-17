Продажи новостроек в апреле в Новосибирске: в классах бизнес и эконом разнонаправленные тренды

Эксперт проанализировал динамику в сфере недвижимости в Новосибирской области.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в апреле 2023 года в регионе было зарегистрировано 2889 договоров участия в долевом строительстве это на 9% ниже, чем в марте и на 15% выше среднестатистических показателей апреля за 8 лет, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Число ипотечных кредитов уменьшилось в точной пропорции со снижение числа проданных квартир в новостройках с 9384 до 8530 записей или на 9%. К показателям апреля 2022 года снижение составило 14,5%, так как в первую неделю апреля 2022 года продолжали действовать прежние условия по льготной ипотеке.

«Продажи снизились в основном в сегменте бизнес и комфорт класса с элементами бизнес-класса. Премиум класс не влияет на общие показатели в силу небольших продаж в любое время. Застройщики, специализирующиеся на возведении домов эконом-класса, в целом остались на прежнем уровне, те кто вывел новые проекты, например ГК Союз выросли на 25-30%», — уточнил он.

В преимущественном положении компании, продающие новостройки во всех сегментах. Например, компания МЕТР, имеющая на полке варианты от тaунхаусов и квартир в панельных домах до лотов премиум-класса, нарастила продажи на 35%, заключил Николаев.

Напомним, Новосибирская область выросла на 14 позиций в рейтинге доходности инвестиций.