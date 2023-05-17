Развлечения для всей семьи: чем заняться с детьми на «Пикник-fest»

21 мая в Заельцовском парке на центральной площади состоится праздник вкусной еды для всей семьи — «Пикник-fest». С 12:00 до 19:00 каждый желающий сможет насладиться разнообразными блюдами и напитками.

Но это не всё, что ждёт гостей «Пикник-fest». Организаторы приготовили множество развлечений для детей и взрослых. Посетители погрузятся в яркую атмосферу праздника, получат возможность потанцевать под любимую музыку.

Особенно интересно будет семьям с детьми. На площадке «Как дома» для гостей приготовят увлекательные занятия и игры для всей семьи. С ребятами из лагеря «ПапаМамаТур» можно будет поиграть в игры, связанные с туризмом и природой, а также смастерить что-нибудь необычное.

Для маленьких гостей организуют игры со смыслом «Ты и я», которые помогут развить логику, внимание и память. А ребята из открытого пространства «Балкон» приготовят настольные игры, чтобы все желающие могли уютно устроиться на полянке и поиграть вместе.

В рамках фестиваля «Пикник-Fest» состоится кулинарный батл Grill Champ, в котором поучаствуют три команды. Они продемонстрируют свои способности в жарке сочного мяса.

Мы предлагаем вам собрать одну из таких команд. Объедините усилия пятерых единомышленников и заядлых любителей шашлыка. Снимите ролик от тридцати секунд, в котором команда расскажет, почему именно она должна принять участие в соревнованиях по жарке мяса. Победителя определит редакционное жюри 19 мая. Уже 21 мая вы сможете продемонстрировать свои способности в сердце «Пикник-Fest» и побороться за главные спонсорские призы. Заяки на участие можно оставить в группе мероприятия или прислать на почту: marketing@sib.fm.

Кроме того, участников мероприятия ждут необычные конкурсы, один из победителей которых уйдёт с пикника с «золотым запасом» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».

Семейным партнёром праздника стал развлекательный центр «Весёлый остров». Его сотрудники подготовили анимационную программу для детей и сотню призов.

Автомобильный партнёр «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представит бренд-зону с новинками из Поднебесной, а крупный производитель сыра и сливочного масла «Киприно» развлечёт посетителей праздника активностями на сырную тематику.

Не пропустите этот яркий и веселый праздник для всей семьи! Приходите 21 мая с 12.00 до 19.00 на центральную площадь Заельцовского парка и насладитесь атмосферой «Пикник-fest».

Также партнёрами мероприятия стали:

· Сеть автошкол «Автостатус».

· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.

· Компания «Аскизские колбасы».

· Компания «Чистая планета».

· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!

· МФК «Сан Сити».

· ООО «Логовская Сыроварня».

· ООО «Вафлэнд».

· Доступная кофейня «Подорожник».

· Кондитерская Wiener Wald.

· ООО «Автолидер».

· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.

· ООО «Купинское мороженое»

· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».

· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.

· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.

· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».

· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».

· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».

· Кондитерский дом «Куликовский».

· Ресторан «Царский двор».

· Утиная птицефабрика «Улыбино».

· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.

· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.

· ООО «РИОКИДС». Сеть семейный развлекательных центров.

· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».

· Семейное пространство «Как дома».

· Открытое пространство «Балкон».

· Агенство безопасности «ГВАРДИЯ».