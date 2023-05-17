Развлечения для всей семьи: чем заняться с детьми на «Пикник-fest»

21 мая в Заельцовском парке на центральной площади состоится праздник вкусной еды для всей семьи — «Пикник-fest». С 12:00 до 19:00 каждый желающий сможет насладиться разнообразными блюдами и напитками.
Но это не всё, что ждёт гостей «Пикник-fest». Организаторы приготовили множество развлечений для детей и взрослых. Посетители погрузятся в яркую атмосферу праздника, получат возможность потанцевать под любимую музыку.
Особенно интересно будет семьям с детьми. На площадке «Как дома» для гостей приготовят увлекательные занятия и игры для всей семьи. С ребятами из лагеря «ПапаМамаТур» можно будет поиграть в игры, связанные с туризмом и природой, а также смастерить что-нибудь необычное.
Для маленьких гостей организуют игры со смыслом «Ты и я», которые помогут развить логику, внимание и память. А ребята из открытого пространства «Балкон» приготовят настольные игры, чтобы все желающие могли уютно устроиться на полянке и поиграть вместе.
В рамках фестиваля «Пикник-Fest» состоится кулинарный батл Grill Champ, в котором поучаствуют три команды. Они продемонстрируют свои способности в жарке сочного мяса.
Мы предлагаем вам собрать одну из таких команд. Объедините усилия пятерых единомышленников и заядлых любителей шашлыка. Снимите ролик от тридцати секунд, в котором команда расскажет, почему именно она должна принять участие в соревнованиях по жарке мяса. Победителя определит редакционное жюри 19 мая. Уже 21 мая вы сможете продемонстрировать свои способности в сердце «Пикник-Fest» и побороться за главные спонсорские призы. Заяки на участие можно оставить в группе мероприятия или прислать на почту: marketing@sib.fm.
Кроме того, участников мероприятия ждут необычные конкурсы, один из победителей которых уйдёт с пикника с «золотым запасом» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».
Семейным партнёром праздника стал развлекательный центр «Весёлый остров». Его сотрудники подготовили анимационную программу для детей и сотню призов.
Автомобильный партнёр «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представит бренд-зону с новинками из Поднебесной, а крупный производитель сыра и сливочного масла «Киприно» развлечёт посетителей праздника активностями на сырную тематику.
Не пропустите этот яркий и веселый праздник для всей семьи! Приходите 21 мая с 12.00 до 19.00 на центральную площадь Заельцовского парка и насладитесь атмосферой «Пикник-fest».
Также партнёрами мероприятия стали:
· Сеть автошкол «Автостатус».
· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.
· Компания «Аскизские колбасы».
· Компания «Чистая планета».
· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!
· МФК «Сан Сити».
· ООО «Логовская Сыроварня».
· ООО «Вафлэнд».
· Доступная кофейня «Подорожник».
· Кондитерская Wiener Wald.
· ООО «Автолидер».
· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.
· ООО «Купинское мороженое»
· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».
· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».
· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.
· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.
· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».
· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».
· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».
· Кондитерский дом «Куликовский».
· Ресторан «Царский двор».
· Утиная птицефабрика «Улыбино».
· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.
· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.
· ООО «РИОКИДС». Сеть семейный развлекательных центров.
· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».
· Семейное пространство «Как дома».
· Открытое пространство «Балкон».
· Агенство безопасности «ГВАРДИЯ».