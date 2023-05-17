Российские банки начали запускать оплату платёжными стикерами

С 17 мая действующим и новым клиентам доступен предзаказ на платежный стикер Opencard банка «Открытие». Он позволяет быстро и удобно оплачивать покупки с помощью мобильного телефона.

Платежный стикер — полный аналог пластиковой карты, повторяющий весь её функционал. С помощью стикера можно совершать покупки в магазинах и интернете, снимать наличные в банкоматах, проводить переводы. Достаточно просто наклеить стикер на свой телефон.

Пользование стикером сохраняет для клиентов все преимущества тарифа дебетовой Opencard.

Оплачивать покупки платежным стикером не только максимально удобно, но и безопасно — на стикере нет номера, срока действия и CVC-кода.

Обслуживание стикера бесплатно для всех клиентов банка.

Узнать подробнее о стоимости выпуска стикера Opencard и оформить предзаказ можно на официальном сайте банка.