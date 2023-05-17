Телеканал ТНТ и ТТО «АМиК» договорились о производстве развлекательного контента

Партнеры впервые запустят совместное юмористическое шоу.

Телеканал ТНТ и ТТО «АМиК» (организатор игр КВН) заключили соглашение о совместном производстве развлекательного контента. Первым проектом в рамках сотрудничества станет юмористическое шоу для ТНТ, в котором команды из разных городов России соревнуются за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Помогать командам достигать вершин комедийного мастерства будут звездные наставники.

Название проекта и участники будут объявлены позднее. Ведущим проекта станет новое лицо ТНТ, чье имя также пока не разглашается.

Тина Канделаки, директор ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

«Для нас большая честь и вызов начать работать с АМиК. Мы давно хотели предоставить молодым юмористам новую площадку для развития, и новое шоу имеет все шансы ею стать, ведь КВН – уникальная школа талантов, а ТНТ – лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код. Приглашаем зрителей зарядиться духом соперничества и стать свидетелем новой эпохи комедийных соревнований!».

Александр Масляков, генеральный директор ТТО «АМиК»: «Мы очень рады началу нашей совместной работы. КВН как организация всегда преследовала цель дать игрокам возможность проявить себя не только найдя друзей, но и раскрыв свой талант на полную. ТНТ многие годы находится на острие телевизионного юмора. Уверен, что наш общий проект будет интересен не только квнщикам, но и зрителям разных возрастов и интересов!».