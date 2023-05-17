Владимир Путин поддержал участие Травникова в выборах губернатора Новосибирской области

Президент России поддержал участие Андрея Травникова в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2023 года.

Президент России поддержал участие Андрея Травникова в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2023 года. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи лидера государства с губернатором Новосибирской области, которую он провел 16 мая в режиме видеоконференции. По информации пресс-службы Кремля, глава области проинформировал Президента РФ о социально-экономическом развитии подконтрольной территории.

Владимир Путин подчеркнул, что в Новосибирской области необходимо продолжить работу по строительству школ и детских садов, поскольку дефицит мест в образовательных учреждениях все еще сохраняется. Также глава государства отметил, что действующий губернатор Новосибирской области и его команда умеют решат стоящие перед ними задачи, добиваться результатов и правильно определять основные направления развития, и пожелал Андрею Травникову удачи на предстоящих выборах главы региона.

Напомним, у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в этом году истекает срок полномочий. Он уже начал подготовку к избирательной кампании.

Также 16 мая стало известно о том, что депутат Заксобрания региона Роман Яковлев от КПРФ примет участие в выборах главы НСО в качестве кандидата.

В апреле стало известно, что Андрей Травников примет участие в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2023 года. Секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поддерживает эту инициативу. В регионе уже открылся штаб общественной поддержки, который будет заниматься предвыборной кампанией Андрея Травникова.