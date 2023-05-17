Увезут с дачи на скорой: с этими болезнями запрещено работать на огороде

Как часто от пожилых заядлых дачников и фанатичных огородников можно услышать – «Умру, но вскопаю эту грядку!». Печально, но не редко так и случается, потому российские медики в очередной раз на старте нового дачного сезона напоминают, какие недуги являются прямым противопоказанием к земельным работам.

С медицинской точки зрения, самым опасным периодом для дачников является начало сезона. Объясняется это легко и логично – ведь после затяжной русской зимы с малоподвижным ритмом жизни окунаться в физическую нагрузку крайне опасно. Наибольшее количество инфарктов и инсультов приходится на май и июнь, когда пожилые люди спешат посеять овощи. В этой гонке за будущим урожаем они рискуют жизнью, предупреждают врачи. Потому под строгий запрет на садово-огородные работы, попадают стареющие россияне, имеющие в арсенале своего здоровья набор хронических заболеваний сердца и сосудов: гипертония, атеросклероз, сердечная недостаточность, аритмия пароксизмальной формы, пояснил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Однако избежать рецидива хронических заболеваний вполне возможно, уверяет терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Владимир Диденко. По его устойчивому профессиональному мнению, несколько простых приёмов заботы о себе могут буквально спасти жизнь.

1. Разминка перед выходом на земельный участок: классическая производственная гимнастика (с ней знакомо старшее поколение россиян).

2. Рациональное чередование нагрузки и отдыха: перерыв на 15-20 минут каждый час.

3. Никаких работ во время жары (выше +25 градусов) — выходить на улицу лучше до 11 часов и после 16 часов.

4. Использовать компрессионные чулки.

5. Поддерживать правильную позу во время посадочных работ: оптимальная поза — на коленях (использовать наколенники или специальную скамейку с мягким покрытием, а также подойдет и обычный коврик).

6. Правильно переносить тяжести: распределять равномерно на обе руки (согнуть ноги в коленях, присесть, взять то, что необходимо перенести, и из такого положения плавно встать).