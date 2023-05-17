"В дикой природе он не жилец": под Новосибирском водитель Lexus сбил лосенка

В Новосибирской области водитель автомобиля Lexus сбил выбежавшего на дорогу лосенка.

В Новосибирской области лосенок попал под колеса Лексуса на трассе Р-256 в водитель Lexus сбил лосенка. Дикое животное выжило, но получило серьезные травмы. Об этом сообщается в Фото:

Водители сняли инцидент на видео. Со слов очевидцев, ДТП произошло 17 мая в Искитимского района.

«Шокированное животное лежит на трассе, видны переломы ног», — рассказали автомобилисты.

"Если ноги сломаны, все, в дикой природе он не жилец", — отреагировали подписчики канала. Еще один комментатор добавил, что у лосей плохое зрение, поэтому они редко замечают препятствия.

"Скорей всего было так, водитель Лексуса увидел лося, и в тапок, думал — проскачу. Но не успел, а пропустить, возможно, мог лосяша", — написал один из водителей.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.