В Новосибирске до начала июня отремонтируют 960 метров проспекта Дзержинского

В Новосибирске 960 метров проспекта Дзержинского обновят до начала июня.

Продолжается ремонт дороги на проспекте Дзержинского, на участке длиной около одного километра от улицы Королева до улицы Трикотажной. Мэр Анатолий Локоть заявил, что в будущем планируется полный ремонт всей магистрали до выезда из города.

Глава города отметил, что в этом году, так же как и в прошлом, проводится контроль качества дорожных работ. Этим занимается независимая организация, которая была выбрана по результатам конкурса.

Ремонт участка проспекта Дзержинского от улицы Королева до улицы Трикотажной длиной 960 метров начался 22 апреля. Общая площадь работ составляет 28,6 тысячи квадратных метров. На этом участке было проведено фрезерование дорожного покрытия и уложен выравнивающий слой толщиной 6 см.

Первый заместитель генерального директора подрядной организации ООО "Дорсиб плюс" Дмитрий Харланов сообщил, что укладка верхнего покрытия начнется, когда ночные температуры установятся около +10 градусов.

Подрядчик также проводит аналогичные работы на улице Трикотажной. Здесь также было проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и уложен выравнивающий слой. Укладка верхнего слоя начнется примерно в то же время, что и на проспекте Дзержинского. Планируется завершить работы на обоих участках в июне.