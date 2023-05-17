В Новосибирске километровый участок проспекта Дзержинского обновят к началу лета

Ремонт почти километровой дороги от ул. Королева до ул. Трикотажной продолжается в Новосибирске. Мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания отметил, что в перспективе магистраль планируют отремонтировать полностью — до выезда из города.

Как подчеркнул Анатолий Локоть, в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется 17 объектов. Среди них — проспект Дзержинского.

«В прошлом году обновили участок дороги от ул. Кошурникова до ул. Королёва, в этом году продолжаем двигаться от Королёва до ДК Чкалова. Первый слой асфальта уложен, поправляются бордюры, приводятся в порядок люки, ливнестоки. Для нас важно, чтобы ремонт завершился как можно раньше — трафик на этой магистрали напряженный, ремонтные работы существенно осложняют движение транспорта. Подрядчик обещает завершить ремонт раньше срока, предусмотренного контрактом. В дальнейшем мы планируем провести реконструкцию проспекта Дзержинского, чтобы продлить четырёхполосное движение вплоть до выезда из города. Проектно-сметная документация разрабатывается», — сказал глава города.

Мэр также добавил, контролирует качество выполненных работ независимая организация, получившая полномочия по итогам конкурса.

Участок проспекта Дзержинского от ул. Королёва до ул. Трикотажной составляет 960 метров. К его ремонту приступили 22 апреля. Общая площадь работ — 28,6 тысяч квадратных метров. На участке выполнено фрезерование проезжей части и устройство выравнивающего слоя толщиной шесть сантиметров.

Первый заместитель генерального директора подрядной организации ООО «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов сообщил, что к устройству верхнего слоя покрытия планируется приступить, когда ночные температуры установятся в районе +10 градусов.

«По технологии требуются более высокие температуры, потому что нам надо успеть уплотнить асфальтобетонную смесь до того, как она остынет и наберёт прочность. Мы сможем приступить к укладке верхнего слоя покрытия через 7-10 дней, когда ночи станут теплее. Срок сдачи объекта по контракту — 21 августа. Мы планируем завершить укладку асфальта к концу мая — началу июня. Потом приступим к обустройству примыканий, сглаживанию стыков между новым и существующим покрытием», — пояснил Дмитрий Харланов.

Подобные работы подрядчик параллельно ведёт на ул. Трикотажной. Здесь также выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой. Устройство верхнего слоя начнется примерно в то же время, что и на проспекте Дзержинского. Закончить работы на обоих объектах планируют в июне.