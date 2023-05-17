В Новосибирске на улице Ипподромской построят 43-этажный небоскрёб

В мэрии Новосибирска рассказали о планах по строительству 150-метрового небоскрёба – сначала на улице Ипподромской появится трёхэтажный спортивно-оздоровительный центр.

17 мая в мэрии Новосибирска состоялся градостроительный совет, на котором обсуждалась реализация амбициозного проекта. О строительстве спортивно-оздоровительного центра рассказал руководитель ГК «СибирьИнвест» Антон Струлёв. Объект будут возводить на территории 0,36 Га, под которым находится подземный бункер.

«Эти ограничения повлияли на расположение, внешний вид и функционал здания»,

—объяснил специфику стройки Антон Струлёв.

На кровле оздоровительного центра появится открытая площадка. Как считают авторы проекта, на улице Ипподромской сейчас есть необходимость в появлении фитнес-центра. Планировалось, что здесь будет и 25-метровый бассейн, но от его строительства отказались.

Как сообщает издание «Новосибирские новости», пока и строительство 43-этажной многоэтажки находится в стадии заморозки.

«Решение не готово, поскольку не снят последний вопрос — по аэронавигации», — пояснил руководитель ГК «СибирьИнвест».

Напомним, ранее Сиб.фм также писал, что планируется строительство 60-этажного дома в Октябрьском районе Новосибирска, но там также вопрос упирался в разрешение Росавиации.