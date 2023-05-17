В Новосибирске полицейские и бойцы спеподразделения «Гром» ликвидировали наркопритон

В Новосибирске полиция накрыла притон, в котором за вечеринку расплачивались наркотиками.

В Новосибирске задержали владельцев наркопритона на улице Индустриальная в Дзержинском районе. Хозяева квартиры — 44-летний мужчина и его 29-летняя ранее уже неоднократно судимая подруга — брали плату за свои услуги запрещенными веществами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

К моменту, когда в притон нагрянула полиция, там употребляли наркотики четверо мужчин в возрасте от 31 до 47 лет. При поддержке отряда спецназа «Гром» все они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ. «Содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору». Фигуранты заключены под стражу, им грозит от двух до шести лет лишения свободы.



Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске закладчики фасовали наркотики в трубочки для коктейлей.