В Новосибирске появились лжеинспекторы пожарной безопасности

Мошенники активизировались в Новосибирске.

В Новосибирске неизвестные, выдающие себя за инспекторов пожарной безопасности, посетили несколько домов на двух улицах. Под предлогом установки специального оборудования стоимостью от 3 до 9 тысяч рублей, подозрительные личности пытались обмануть жильцов.

Мошеннические действия были зарегистрированы в Советском и Дзержинском районах города, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В среду, 17 мая, поступил звонок в ведомство, в котором сообщали, что неизвестные проникали в квартиры и предлагали свои услуги на улице Барьерной.

Подобный случай также произошел в многоквартирном доме на улице Бориса Богаткова.

Представители Главного управления МЧС России по Новосибирской области напомнили, что их сотрудники не оказывают платных услуг и не имеют права требовать денежные средства от граждан.

Граждан просят быть бдительными и не впускать незнакомых людей в свои квартиры.

Напомним, активность мошенников на майские праздники снизилась в 1,5 раза.