В Новосибирске предупредили о заморозках до -6 градусов с 17 по 19 мая

В Новосибирске ожидается ночное похолодание до -6 градусов.

С 17 по 19 мая в Новосибирской области возможно похолодание ночью до -1..-6 градусов. Заморозки вероятны на большей части региона, в том числе и в столице области. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

17 мая в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха +6..+8 градусов, после обеда незначительно потеплеет до +9..+11 градусов. По области температура ожидается в среднем немного выше: +9..+14 градусов, но и порывы ветра вне городов достигают скорости 14 м/с.

В четверг, 18 мая, в Новосибирске ожидается +2..+4 градуса днём и +15..+17 градусов ночью.

В пятницу, 19 мая, ночью +3..+5 градусов, днем +18..+20 градусов. Ветер сменится с северо-восточного на восточный.

Несмотря на дневной рост температуры, ночью по области ожидаются заморозки. Также до 23 мая в Новосибирской области сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность (5 класса, наивысшая степень опасности).