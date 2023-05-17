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общество

В Новосибирске прокуратура проверяет повреждение самолёта при вылете

Фото: Сиб.фм

Самолёт авиакомпании S7 получил повреждение во время вылета из Новосибирска.

В Новосибирске проводится проверка деятельности аэропортовых служб компаний «Аэропорт Толмачево» и «С7 ИНЖИНИРИНГ» в связи с повреждением самолёта. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, накануне, 16 мая, около 11 часов, при подготовке к вылету самолета авиакомпании «Сибирь» на маршруте Новосибирск — Москва произошло повреждение задней левой двери борта самолета при касании поручнем платформы амбулифта.

Воздушное судно было временно отстранено от полетов до устранения повреждения. Всего 162 пассажира, включая 3 несовершеннолетних, были доставлены в аэропорт назначения на резервном самолете. Задержка выполнения авиарейса составила не более 2 часов.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, ранее в Новосибирске совершил аварийное снижение летевший из Тюмени самолет Embraer 170.

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Александр Борисов
журналист

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