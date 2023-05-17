В Новосибирске прокуратура заставила дорожников убрать свалку на пересечении улиц Кедровая и Утренняя

В Новосибирске дорожники оставили гору мусора после работ в рамках БКД.

В Новосибирске для очистки перекрестка улиц Кедровая и Утренняя в Новосибирском районе понадобилось вмешательство прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Дело в том, что стихийная свалка появилась там после ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вот только убирать за собой дорожники не спешили.

По результатам прокурорской проверки директору «Управления дорожного хозяйства» Новосибирска было внесено представление. Вскоре свалка была убрана. 16 мая под контролем работников прокуратуры началась рекультивация этого участка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области со свалками будут бороться с помощью видеоловушек. Только в прошлом году на ликвидацию стихийных свалок, по данным минприроды региона, было потрачено более 43 млн. рублей.