В Новосибирске расход на школьные выпускные выросли до 12 350 рублей

Родители стали тратить на выпускной новосибирских школьников в 2023 году больше, чем в прошлом году.

Расходы родителей на школьные выпускные в Новосибирске значительно выросли сравнительно с прошлым годом. Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному среди родителей выпускников 9 и 11 классов, затраты на организацию выпускных балов увеличились по всей России. Для девятиклассников средняя сумма составила около 10 500 рублей за ученика, а в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра стала еще выше — около 12 500 и 11 000 рублей соответственно.

Для выпускников 11 класса затраты родителей были еще выше. В среднем по России они составили 16 500 рублей, в Москве — 19 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 18 000 рублей, а в Новосибирске — 12 350 рублей.

Одежда для выпускников также стала дороже. Средняя стоимость наряда для девятиклассника в Новосибирске составляет около 12 300 рублей, а для одиннадцатиклассника — 13 000 рублей. В Москве эти цифры составляют около 13 800 и 18 500 рублей соответственно, а в Санкт-Петербурге — около 10 000 и 16 000 рублей.

Исследование проводилось в период с 12 апреля по 15 мая 2023 года среди родителей выпускников 9 и 11 классов школ.