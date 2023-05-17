В Новосибирске составили рейтинг самых запыленных районов

В Новосибирске самыми грязными районами названы Кировский, Первомайский и Заельцовский.

В Новосибирске специалисты Западно-Сибирского УГМС составили рейтинг самых запыленных районов города. Второй год подряд лидирует в нем Заельцовский район. Максимальный уровень пылевого загрязнения в первом квартале 2023 года отмечался в Ленинском районе Новосибирска. Он в 4, 4 раза превышал предельно допустимые показатели. Высокий уровень загрязнения также в Кировском и Первомайском районах города. Об этом сообщил портал НДН.инфо.

По данным УГМС, в 2022 году в Новосибирске почти в 3, 5 раза чаще, чем за предыдущие два года, объявлялось предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. А максимальное загрязнение воздуха — в 2,6 раза выше предельно допустимых значений — отмечалось в Дзержинском и Заельцовском районах. Самый низкий уровень загрязнения чаще всего фиксировался в Советском и Центральном районах города.

Напомним, в целом, за последние полтора года уровень загрязнения воздуха в городе ни разу не оценивался как высокий. По этой причине Новосибирск не вошел в федеральную программу «Чистый воздух». Однако эти показатели могут быть не вполне объективными, поскольку оборудование на пунктах замера качества воздуха не обновлялось несколько десятилетий и только 4 из 10 устройств были установлены в соответствии с законодательством. Кроме того, в городе катастрофически не хватает постов для ручного дискретного отбора проб воздуха.